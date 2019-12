Macky seul et sans appui

En parcourant le pays, l’évidence frappe. Le Président Sall réalise beaucoup. Mais paradoxalement, il est esseulé et semble constater l’inutilité de ses hommes. Que va-t-il faire pour faire face ?

Il est encore loin de la vaillance des combattants de Bazeilles, mais de cartouches, il ne lui en reste pas beaucoup. La frénésie des erreurs politiques cumulées et le ponce-pilatisme agaçant des militants de son parti, ou de ce qui en reste, ont fini de dégrader l’image d’un Président bien élu. Du renoncement au septennat, en passant par les affaires Khalifa Sall et de beaucoup d’autres actes posés par effervescence ou par méconnaissance, le Président Macky Sall fait face à son destin. Seul et contre tous, ceux qui sont censés le défendre sont préoccupés par des querelles de borne fontaine. Ses préposés à la communication, la ministre porte-parole-où est-elle celle-là ?- les alliés de Benno, les membres fondateurs, tout ce beau monde, s’est décalé. Il est « normal », selon certains observateurs, qu’on en arrive là. Dans la dernière étourderie socio politique, ces derniers font un Link mémorable entre la défénestration de Lat Diop -la famille avant la patrie- et l’augmentation erronée du coût de l’électricité. Une dernière mesure trop « intelligente » du pouvoir. Les pouvoirs publics ont eu l’ingéniosité de fédérer toutes les forces politico syndicales contre eux. Le Chef de l’Etat, tel que caricaturé même par ses adversaires, est un homme très politique. Donc Macky Sall est intelligent. Alors, comment comprendre qu’il suive à la lettre les recommandations de ses conseillers dont certains dans les rangs de son parti fustigent leur inutilité ? Lors de la libération du Dr Babacar Diop et Cie, retenir Guy Marie Sagna dans les liens de la détention est impertinent. On ne peut pas décompresser et compresser en même temps. Ça passe ou ça se casse. Alors, par synthèse partielle des faits, un paquet d’interrogations se pose. Macky est-il bien conseillé ? Y a-t-il un complot en sourdine contre lui en le poussant aux fautes ? Ou se suffit-il ? En tout cas, le climat socio politique est trop lourd et dangereux pour tout pouvoir. Mais dans tout ça, où sont les ministres du Gouvernement ? Ils sont combien encore ?

Pape Amadou Gaye