MACKY SUR SA CANDIDATURE EN 2024: « JE NE DIS NI OUI NI NON »

Interrogé sur une éventuelle candidature en 2024, Macky Sall entretient le flou. « je ne dis ni oui ni non », répond le chef de l’Etat à l’interpellation du journaliste Babacar Fall. Le président Sall s’empresse, de préciser: « Si je dis que je ne suis pas candidat, ce sera le désordre dans mon parti et bref pour la pays. » L’apériste en chef souligne qu’il a demandé à ses hommes de se concentrer sur la gestion du pays et de ne plus ergoter sur le 3e mandat.