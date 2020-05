MADAGASCAR: UNE ENQUÊTE OUVERTE CONTRE L’INSTITUT PASTEUR

L’enquête a été diligentée à la suite de la publication d’un nombre important de cas confirmés positifs au coronavirus à la fin de la semaine dernière que le gouvernement conteste.

Pour le gouvernement malgache qui a exigé les investigations, un taux de positivité plus important que les 3 à 6% habituels ne peut pas être normal. Sur la télévision nationale, la porte-parole du Centre opérationnel de commandement Covid-19 faisait état d’un total cumulé de 193 cas. Et sur le site Web de l’organisation mondiale de la Santé, les tableaux affichaient 225 cas confirmés dans la matinée avant d’être changés en fin d’après-midi. Expliquant cet écart important, le Professeur Hanta Vololontiana, porte-parole du Centre opérationnel, a indiqué que sur les 67 cas positifs enregistrés en 24 heures et annoncés par l’OMS, 32 devaient encore faire l’objet de contre-test et n’avaient donc pas été intégrés dans les statistiques officielles. Un taux perçu comme anormal et considéré par le gouvernement comme résultant d’un dysfonctionnement du laboratoire d’analyse,

Le Premier ministre a donc convoqué samedi dernier les responsables de l’Institut Pasteur de Madagascar. L’établissement, selon le chef du Gouvernement Christian Ntsay, aurait reconnu des failles et a accepté de lancer une enquête interne. Selon la correspondante de la BBC, le ministère de la Santé publique mènera également une enquête en parallèle. Les résultats de l’enquête ne devraient être connus que mercredi. En attendant, le nombre de cas positifs a été revu à la baisse sur la Grande île. Les 67 cas douteux ont été soustraits des décomptes officiels, et les tests ont été refaits. Les populations attendent les conclusions de l’enquête, surtout par ces temps où les autorités malgaches vantent l’efficacité de leur trouvaille le Covid-Organic.

