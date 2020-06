Madiambal veut un « face to face » avec Atepa

Accusé par Atepa de bénéficier de « maisons dans l’eau », Madiambal Diagne qui a reagii, via Twitter, a sollicité un débat télévisé. Un face to face avec Atepa au cours duquel les preuves seront brandies, espère-t-il. « Je commence à en avoir marre du ping pong avec Pierre Goudiaby Atepa. Je propose qu’une chaîne de télévision organise un débat public entre nous deux et que chacun sortira devant la face du monde ses éléments qui fondent ses affirmations », s’est il exclamé.