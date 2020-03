Madrid s’adjuge le Clasico

Le Real Madrid est venu à bout du FC Barcelone ce dimanche, lors du Clasico. Les Madrilènes passent devant leur adversaire du soir au classement.

25 matches joués et seulement deux petits points d’écart au classement. Les Barcelonais sont leaders avec 55 points. Les Madrilènes, eux, sont dauphins, et en comptent 53. C’est dans ce contexte particulier que s’affrontaient le Real Madrid et le FC Barcelone, ce dimanche soir, sur la mythique pelouse du Santiago Bernabeu. Autant dire que la pression promettait d’être rendez-vous, comme souvent dans le Clasico, cette affiche qui vend du rêve à tous les amoureux de football.

Thibaut Courtois permet au Real de rester dans le match

Durant le premier acte, les deux équipes étaient portées vers l’offensive, et tentaient chacune de développer leur jeu. Si les débats étaient relativement équilibrés entre Madrilènes et Barcelonais, ce sont bien les seconds cités qui se procuraient les opportunités les plus chaudes, mais se heurtaient à un Thibaut Courtois décisif. La première mèche était allumée par Antoine Griezmann, mais le Français manquait sa reprise de volée du droit fleurter avec le cadre (21e).