Magal Touba 2025: Serigne Saliou Mbaye s’engage pour les talibés et pour le rayonnement de la confrérie mouride

À l’occasion du Grand Magal de Touba 2025, Serigne Saliou Mbaye-social speaker, conférencier et entrepreneur basé aux États-Unis, s’illustre dans des actions de haute portée sociale. Conscient que le Magal est bien plus qu’un événement religieux mais un moment de rassemblement, de partage et de transmission, il a ainsi mis en place diverses actions comme

un soutien matériel et logistique aux talibés durant la période de préparation et de célébration ;

l’organisation de moments de partage spirituel et éducatif ;

des causeries sur la portée historique et spirituelle du Magal.

Toutes ces initiatives ont été menées sous la bénédiction du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, garantissant ainsi que chaque action soit en harmonie avec les orientations de la communauté: »

Mes actions et ma démarche suivent la philosophie de Serigne Touba. Dans son khassida « Tazawwudu-sh-Shubbân », il nous exhorte à conjuguer éducation, travail acharné et partage pour édifier la communauté », souligne-t-il avant d’ajouter: » Inspiré par cette vision, je m’engage à agir non seulement par la parole, mais surtout par l’exemple. Au Sénégal, tout comme aux États-Unis, je travaille à faire rayonner ses écrits, ses khassidas, et par-delà, transmettre son message universel de paix, savoir et solidarité. Nous avons remis comme chaque année des appuis aux talibés avec aussi un accompagnement pour leur transpor, ainsi qu’aux familles religieuses, le tout pour une bonne réussite du 18 Safar. On le fait avec fierté et engagement « , a soutenu le disciple de Serigne Saliou Mbacké.

«Cette référence au « Tazawwudu-sh-Shubbân » est particulièrement pertinente, car Cheikh Ahmadou Bamba y parle directement à la jeunesse, lui rappelant que la foi, la pratique (Islam) et l’excellence spirituelle (Ihsan) sont indissociables d’un effort constant dans le travail et d’un esprit de service à la communauté ».

Le Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel national par le gouvernement du Sénégal, sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Faye.

« Notre guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mérite tous les honneurs. La prochaine étape sera au patrimoine mondial. Je félicite le régime de Diomaye Faye. Ils ont fait une action historique. C’est une fierté pour nous mouride « , a magnifié Serigne Saliou Mbaye.

Un engagement pour la diffusion des écrits et de l’enseignement de Serigne Touba. Pour lui, l’engagement ne s’arrête pas aux actions sociales ou à l’organisation d’événements. Il se prolonge dans la valorisation de l’héritage intellectuel et spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. » Nous avons hérité d’un trésor inestimable. Si nous ne faisons pas l’effort de le comprendre, de le transmettre et de l’incarner, nous risquons de le voir s’éloigner des cœurs. Mon engagement est de veiller à ce que les écrits et les valeurs de Serigne Touba vivent dans notre quotidien. »