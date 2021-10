Mahmouth Saleh fait des révélations sur les élections de 2024

L’avenir politique de Macky Sall dépend de deux prochaines élections. Le chef de l’Etat et son camp ne comptent pas se laisser faire surtout concernant les élections locales prévues en 2022 qui vont être déterminant pour leur avenir politique. En effet, selon Mahmouth Saleh, directeur de Cabinet du Président Macky Sall, le débat sur un 3e mandat de Macky Sall dépend des résultats obtenus lors de ces échéances électorales. Tout va se jouer sur ces élections locales.

Toute la mouvance présidentielle est en alerte et ces mois seront déterminantes pour eux. En effet ils sont entrain de jouer leurs derniers cartes du jeu, soit ils gagnent soit ils perdent et plongent définitivement pour certainement « Les élections locales à venir, ne seront locales que de nom. C’est des élections politiques, c’est des élections nationales. Peu importe, la personne qui incarne notre liste. Elle n’est pas déterminante. C’est l’enjeu politique contenu dans les élections qui est déterminant », a déclaré Mahmouth Saleh, aux responsables et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbour.

Selon le directeur de Cabinet du président, « les résultats seront déterminants pour les élections législative qui se tiendront cinq mois après. Nos résultats vont trancher le débat sur la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Si on perd ces élections ce n’est pas la peine de continuer. Mieux vaut rendre le tablier. Ces élections vont déterminer notre avenir politique en 2024″, a-t-il ajouté

Ce dernier poursuit : « Je pense qu’on ne puisse pas laisser le président Macky Sall terminer les projets qu’il a commencé pour le Sénégal. Nous sommes dans les élections de 2024 en démarrant la préparation de celles de 2022. Nous sommes dans les élections de 2022 en démarrant la préparation de celles de 2022. Les deux sont reliées. C’est les circonstances politiques actuelles qui déterminent la nature et le caractère de ces élections », rapporte notre source.