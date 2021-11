Mairie Dakar: Doudou Wade et Bougane candidats

Plus on s’approche de la date de clôture du dépôt des listes pour les élections locales, plus les masques tombent sur les candidats à la Mairie de la Ville de Dakar. La coalition Wàllu Sénégal prendra part à la bataille pour le contrôle de la capitale. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés ont investi l’ancien président du groupe parlementaire des libéraux, Doudou Wade, pour conquérir la ville de Dakar aux prochaines élections territoriales. Le responsable libéral va croiser le fer avec Abdoulaye Diouf Sarr de Benno Bokk Yaakaar, Barthélemy Dias de Yewwi Askan wi et Mame Mbaye Niang.

Le leader de «Gueum Sà Bopp», Bougane Guèye Dany, sera également le candidat de sa coalition à la mairie de la capitale. C’est parti donc pour une compétition époustouflante pour le contrôle de la capitale.