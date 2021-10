Mairie de Dakar: Habib Mbaye, l’autre boîte secrète de Me Wade ?

Il vient de lancer avec force et fracas les activités de sa nouvelle formation politique, l’Alliance pour la Démocratie et le Social-Libéralisme (ADSL/Yakhine). Il, c’est M.Habib Mbaye, une belle intelligence sortie de la bonne école, les Hautes Études Commerciales (HEC) en France). Ancien conseiller financier du Président de la République Me Abdoulaye Wade, M. Mbaye peut se targuer d’avoir cultivé une proximité avec le Pape du “Sopi”. Hier, il a décliné à qui veut l’entendre ses ambitions…folles pour Dakar. Dans sa feuille de route,il lance avec un optimisme au bout des lèvres: “Je ne me résous pas à cette fatalité qu’on veuille nous imposer, à cette difficulté de voir individuellement et collectivement notre avenir. Je me refuse à l’idée d’une ville sale. Je me refuse de voir ces institutions municipales défaillantes. Je me refuse à l’idée d’une ville où le patrimoine foncier est dilapidé”. Comme qui dirait que ce prétendant au trône…capital brûle d’envie de déparer cette vieille Dame (Dakar) de ses vergetures immondes qui sont l’œuvre d’une gestion bancale et tatillonne, des années durant. Il veut sauver Dakar des nombreux viols dont elle est victime de la part de politiciens passibles de parjure qui, somme toute, ont une ignorance crasse des véritables enjeux de l’heure. M.Mbaye entend diriger cette ville avec “Yakhine”, c’est-à-dire, restaurer la confiance perdue. A l’entendre parler, on peut lire sur son visage câlin cet amour viscéral qui, pourtant, l’habite, lui qui veut , aussi , réhabiliter “Ndakaaru” pour enfin, lui rendre toute sa fierté, toute sa dignité perdue au cours de ces viols répétitifs .Trêve de bavardages! Mbaye -le-Maire va sonner la fin de la longue récréation observée ce, depuis le séjour de l’autre Khalife à l’hôtel zéro étoile de Rebeuss et puis, son élargissement. Il est fort temps, voire grand temps de réconcilier cette cité historique avec ses habitants. Dansl es métropoles dignes de ce monde, l’on goûte aux délices de la modernité. Et pourquoi pas Dakar? Ce qui le candidat Habib Mbaye dit ne peut pas comprendre.

La candidature du chef de fil d’ADSL /Yakhine suscite des interrogations. Ses accointances avec la famille politique et, même, biologique des Wade poussent certains à se poser la question de savoir: Habib Mbaye n’est -il pas la boîte secrète de la Coalition électorale “Wallu Sénégal”? Une interrogation de gros sou par ce qu’elle vaut son pesant d’or.