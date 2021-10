Mairie de Dakar: Les agents de santé portent la candidature de Diouf Sarr

Les agents de santé de Dakar donnent main forte au ministre de la santé et de l’action sociale pour la mairie de Dakar. Ils ont tenu un rassemblement samedi pour inciter Abdoulaye Diouf Sarr à briguer ce mandat pour 5 ans.

Le principal concerné a accepté leur demande tout en restant à l’écoute du Chef de l’Etat et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, Dakar ets une vielle cosmopolite avec toutes les synthèses. « « Les échappées solitaires n’ont jamais rien gagné, ce sont les équipes qui peuvent aider à atteindre les objectifs », tient-il à préciser.

Et de poursuivre : « Dakar sera une ville par les jeunes et les femmes ». De son avis, il faut une générosité de tous pour faire de Dakar une ville émergente. Il a fait appel à toutes les communes de Dakar pour rayonner la ville. « Notre ambition repose sur plusieurs points à savoir faire de Dakar l’une des plus merveilleuse villes d’Afrique et qu’elle soit leader et compétitive.

Elle doit être une ville de rêve, culturelle et sportive », laisse-t-il entendre. Il n’a pas manqué de jeter une pierre à l’endroit de l’opposition. « Elle a fait de cette ville une arme de guerre pendant 5 ans c’est pourquoi la ville est à l’arrêt », regrette-t-il.

Abdoulaye Diouf Sarr estime qu’il faut avoir une vision et surtout el faire croire. « Nous pouvons y arriver avec une contribution positive », lance-t-il.