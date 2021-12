Mairie de Dakar: Pape Diop ratisse large

Pape Diop ratisse large. Le porte-drapeau de la Convergence Libérale et Démocratique Bokk Gis-Gis multiplie les initiatives en perspectives des prochaines élections locales du 23 Janvier 2022. Au niveau de la capitale sénégalaise, il ne cesse de réanimer sa base politique. Pape Diop entend, ainsi, signer un nouveau bail avec les dakarois. Aujourd’hui, il ne rate aucune occasion pour montrer sa véritable force de frappe. Avec une équipe chevronnée et vieillie sous le harnais…politique, il est en train de bousculer la hiérarchie et se voit placer dans le trio gagnant pour le fauteuil de Maire de la Ville de Dakar. Avec un discours responsable et marqué au coin du bon sens, Pape Diop s’attire des sympathies. Voilà un candidat à prendre très sérieux.

Articles similaires