Mairie de Saint-Louis: Mary Teuw Niane annonce sa candidature

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw Niane, a annoncé hier sa candidature à la mairie de Saint- Louis et celle de ses proches dans les autres communes du département. « J’ai décidé d’être candidat à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines locales et nos différents responsables qui sont dans les communes de Fass, Ndiébène Gandiol, Gandon et Mpal seront aussi candidats aux prochaines élections locales », a-t-il laissé entendre en marge de sa rentrée politique tenue le week-end. Cela fait neuf mois que je ne suis plus au gouvernement. Nous avons gardé le calme, parce que nous sommes républicains, nous sommes des citoyens respectueux des règles de la République. Nous avons eu plus de 40 interventions lors de cette rencontre. Et toutes ces interventions ont relayé le message des populations dans les différents quartiers du département », a–t-il déclaré.