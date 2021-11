Mairie Golf Sud: Aida Sow Diawara renonce à sa candidature

Le maire socialiste Aïda Sow Diawara ne sera pas de la partie. Elle ne fera pas face à Lat Diop. Elle a annoncé qu’elle reste à l’écoute du Chef de l’Etat avec qui elle a eu un entretien. Elle a décidé de soutenir Lat Diop.

Considérée comme un « dinosaure » politique, Aida Sow Diawara ne sera pas candidate lors des prochaines locales. Elle a décidé de ne pas briguer un autre mandat. Maire depuis 2009, sous la bannière de Benno siggil Sénégal, cette dernière était au poste pour les socialistes.

Des proches de la socialiste Aïda Sow Diawara avaient décidé de briser le silence, après avoir longtemps supporté les candidatures déclarées de responsables du parti présidentiel comme Lat Diop ou encore Néné Fatoumata Tall. «Ce n’est pas juste», avaient déploré ses militants. «S’il le chef de l’Etat ne valide pas la candidature de Aïda Sow Diawara, nous allons créer notre propre liste», a menacé Boubacar Diawara. Qui a dénoncé la «gourmandise» de l’Alliance pour la République qui veut faire une opération «Jeul lepp ou fokkati (contrôler tout ou imposer ses choix».

Il soulignait face à la presse que dans le département de Guédiawaye, le Ps a eu à contrôler Golf Sud avec Aïda Sow Diawara, Wakhinane Nimzatt avec Aliou Badara Faye et la Ville avec le défunt maire Chérif Macky Sall. «Lors des dernières Locales, on nous a arraché toutes ces communes, sauf Golf Sud. Si aujourd’hui, on veut nous prendre cette commune de force, nous disons non», avait-t-il prévenu. Hier, dans une déclaration, c’est Aida Sow Diawara himself qui a annoncé qu’elle ne se représentera pas aux prochaines locales. Suite à l’entretien eu avec le Président Macky Sall, celle-ci a exprimé son souhait de voir la liste de Benno consensuelle ouverte à toutes les forces politiques en présence dans la ville. Ce qu’il a accepté. En conséquence, elle a décidé de s’en remettre au libre choix pour ce qui est de la désignation de la tête de la liste majoritaire devant conduire à la victoire.

Le maire a lancé un appel à l’endroit des militants afin que la commune revienne à Benno. « Nous n’avons pas le droit d’élire des comédiens ou des jeunes incultes dont la seule mission est l’insulte et la violence. Nous ne devons pas aller en rangs dispersés. Travaillions à gérer toutes les communes et l’ancrage de Benno », a dit le maire Aida Sow Diawara.

Ses militants ont décidé de suivre ses pas et de travailler pour la victoire de Lat Diop.

MOMAR CISSE