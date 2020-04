Mairie Médina: Un scandale à 300 millions

Un scandale financier éclabousse la mairie de la Medina. Il s’agit d’un virement de crédit de 300 millions qui crée des tensions entre le maire Bamba Fall et une dizaine de conseillers. Ces derniers au nombre de 18 qui contestent les décisions prises au cours d’une réunion du conseil municipal le 8 avril dernier ont déposé un recours auprès de l’autorité administrative pour annulation du procès-verbal. Le recours est déposé sur la table du préfet. Selon les conseillers, la procédure est entachée de vices de formes et de fond. Interrogé, le maire de la Médina, Bamba Fall s’explique: « ils tentaient de boycotter pour que le quorum ne soit pas atteint mais en de pareils moments, on n’a même pas besoin de quorum. On a besoin du tiers ou du cinquième mais néanmoins, sur 66 conseillers 46 étaient présents. Et tout le monde a voté à l’unanimité. Pour les délibérations, ce n’est même pas 300 millions. Ça porte sur 110 millions de l’aide de la Médina et on avait besoin de 120 millions pour soulager 4 mille familles. Ce qui est même insuffisant »