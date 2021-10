Maka Yop: Aissatou Sow plébiscitée par les populations

Le maire de la commune de Maka yop, membre de l’Alliance pour la République (Apr), a intérêt à suivre ses arrières pour les prochaines élections municipales. L’apériste Aissatou Sow a été investie par les populations Makayop. Secrétaire à la mairie de 2009 à 2014, elle présente des états de service irréprochables en termes de notoriété et de probité morale. Elle a réussi à décrocher une allocation de 15 millions à la commune . Mieux, elle a octroyé beaucoup de financements aux jeunes et aux femmes. Tous ces bienfaits ont poussé les populations à réclamer sa candidature à la mairie de Maka Yop. Pour les jeunes et les femmes, la commune de Makayo a besoin leaders aux mains propres. . Selon ses statistiques, il n’y a que femmes 10 maires au niveau national. “Il faut qu’il y ait des avancées, lors des élections locales de janvier 2022 et une participation égalitaire des femmes dans la prise de décision, car c’est une exigence de justice ou de démocratie”, a-t-elle déclaré. Elle propose pour les mairies un quota de 4 hommes contre 3 femmes.

