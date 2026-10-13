Malaise en garde à vue : Nourah Ba évacuée à l’hôpital Principal

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Mariama Ba, dite Nourah Ba, a été conduite en urgence à l’hôpital Principal de Dakar après avoir été victime d’un malaise au cours de sa garde à vue. Libération, qui donne l’information, rassure toutefois sur son état de santé : les résultats médicaux « n’ont rien révélé » de particulier. Arrêtée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), elle a été déférée au parquet pour des faits présumés de « discours contraires aux bonnes mœurs » et d’« insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine ». Elle a bénéficié d’un retour de parquet et doit être à nouveau présentée au procureur.