Malawi: la justice confirme l’annulation de la réélection du président Mutharika

Au Malawi, la justice a confirmé la tenu d’un nouveau scrutin présidentiel le 2 juillet prochain. La Cour suprême a débouté le 8 mai le président sortant élu en 2014, Peter Mutharika, qui contestait l’annulation des élections de mai 2019.

Selon les juges, les fraudes caractérisées lors de ce premier scrutin ne permettent pas de valider les résultats. Ce scrutin avait été surnommé dans le pays « élection Tipp-Ex » suite à l’utilisation de ce correcteur blanc pour changer certains résultats. La Cour suprême a également confirmé que le président devait être élu à la majorité absolue, et non relative.

Le coronavirus vient compliquer la donne

Peter Mutharika, 79 ans, a déjà déposé sa nouvelle candidature. Mais avec 38% des voix lors de l’élection de 2019, il ne devançait que de trois petits points son principal rival. Pour ce nouveau scrutin, il a donc décidé de s’allier avec Atupele Muluzi, le fils de l’ancien président du Malawi, Bakili Muluzi.

En face, l’opposition a elle aussi décidé de faire front commun. Les deux principaux candidats, Lazarus Chakwera et le vice-président Saulos Chilima, avaient rassemblé respectivement 35% et 20% des voix. Leur alliance crée donc une nouvelle dynamique.

Mais il est une autre donnée qui pourrait bousculer les élections : la pandémie de coronavirus. Le pays a interdit les grands rassemblements publics, alors que 43 cas positifs ont été recensés. Les campagnes électorales et le processus de vote pourraient donc être fortement perturbés par l’épidémie, comme on a pu le voir dans d’autres pays du continent.

Le Malawi doit aussi faire face à une hausse des violences, alors que ce nouveau scrutin se rapproche : trois membres du parti du Saulos Chilima ont été tués cette semaine suite à l’incendie criminel de leurs locaux.

Keur Massar : La voleuse de bébé écrouée

Les choses se corsent pour Soda, qui avait volé le bébé au district sanitaire de Keur Massar. Déférée jeudi dernier, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour enlèvement d’enfant, informe L’OBS. Selon le rapport de l’hôpital, elle serait une dépressive et souffrirait de déficience mentale.

Malgré tout, elle sera déférée aujourd’hui devant le procureur.

Gambie : Encore 2 Sénégalais testés positifs

Deux Sénégalais résidant en Gambie ont été infectés au Coronavirus, ce qui porte le bilan à 5 Sénégalais contaminés au Covid-19. A ce jour, la Gambie a recense 20 cas positifs dont 10 sont sous traitement

La 14e personne décédée hier vendredi de Coronavirus à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est le khalife de Serigne Abdou Lahad Bara Mbacké, selon les informations de L’Observateur. Le défunt se nomme Serigne Abdou Khadim Mbacké. La famille dément qu’il est mort de coronavirus. Mame Serigne Mbacké, petit frère du défunt et porte-parole de la famille, très amer, s’en prend à Abdoulaye Diouf Sarr et au président de la république qu’il accuse de ne pas avoir pris leurs responsabilités devant la maladie. «Aucun membre du personnel médical ne s’est déplacé au domicile du défunt et la maison n’est pas mise en quarantaine », déplore-t-il. Le journal indique que le défunt âgé de 85 ans était diabétique et malade depuis une décennie. Ses deux jambes étaient amputées. Agé de 85 ans, Khadre Mbacké qui habite Gouye Mbinde, est un célèbre marabout et chef religieux très connu à Touba.

Ses tests sont revenus positifs quelques heures après son décès. Sa famille ne croit pas à une mort causée par le virus du coronavirus.

Covid-19 : Ce que l’on sait du 14e décès

Agé de 85 ans, la victime qui s'appelle Khadre Mbacké habite Gouye Mbinde. Le défunt est un célèbre marabout et chef religieux très connu à Touba. Il était diabétique et alité depuis des années. Sa famille et ses proches réfutent qu'il est mort de coronavirus. Ses tests sont revenus positifs quelques heures après son décès

Décédé ce vendredi 8 mai, il a été inhumé au cimetière musulman Bakhiya de Touba.

Un fœtus découvert dans une fosse septique

Un fœtus a été découvert à Pikine, non loin du marché « Syndicat » par des agents de l’ONAS qui procédaient au débouchage des égouts. Une enquête est ouverte par la Police.

Force Covid-19 : 4 commissions installées

Le Comité du suivi des opérations du Force Covid-19 a mis en place quatre commissions répartis comme suit : renforcement du système de santé ; renforcement de la résilience sociale des populations ; stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et préserver les emplois; approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité. Ses commissions ont été installées lors de la deuxième réunion plénière tenue le 7 mai dernier au Building.

Ses commissions dont la composition se présente comme suit, ont été montées hier.

Pour une meilleure coordination de ses activités, le Comité du suivi des opérations du Force Covid-19 a mis en place quatre commissions au cours de sa deuxième réunion plénière tenue le 7 mai dernier au Building Mamadou Dia.

Le « maire » de Malika arrêté par la Section de Recherches

Après le faux gendarme, le faux policier, le faux douanier, voici le faux maire. Y. Diop, se faisait passer pour l’édile de Malika pour vendre des parcelles sur la base de faux cachets de l’élu local. Il a été arrêté avec son complice de courtier B. Samb par la Section de Recherches de Colobane. Ils ont été déférés au parquet de Pikine, informe Le Soleil. Ce n’est pas tout. Le duo s’activait aussi dans la confection de documents de voyage pour des candidats à l’émigration clandestine.

Covid-19 : Un cas communautaire à l’hôpital Le Dantec

Un cas communautaire a été testé positif au Covid-19 au Service d’urologie andrologie de l’hôpital Aristide Le Dantec. Selon Enquête qui donne la nouvelle, le patient récemment opéré en urologie, était admis audit service le 5 mai dernier pour une altération de l’état général, une toux, une gêne respiratoire et des sueurs profuses. Mais selon le journal, ce cas communautaire a fini d’installer le malaise. La cellule Covid de l’hôpital a refusé de prendre en charge le malade, demandant le Service Urologie de se «débrouiller avec les moyens du bord» pour s’occuper de ce « cas » tant qu’il n’est pas déclaré positif. Ne sachant quoi faire du « colis », ne pouvant non plus le renvoyer chez lui, les équipes de garde, avec leurs propres moyens, assurent la restauration du patient et de son accompagnant. Ils ont même demandé des équipements de protection pour assurer la mise en condition du patient. Malgré les promesses, rien, ils sont laissés à eux-mêmes. Ce n’est que le lendemain, le mercredi 6 mai que le patient est testé positif. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le processus

Mbour : L’imam de Falokh libre

L’imam et son muezzin du village de Falokh, dans la commune de Malicounda dans le département de Mbour recouvrent la liberté. Ils ont été libérés hier dans l’après-midi, après leur face à face avec le procureur, rapporte L’AS. Ils ont été mercredi dernier pour avoir bravé l’arrêté interdisant l’ouverture des mosquées. Ils ont été surpris en train d’effectuer la prière de « Nafila » dans la mosquée du quartier.

Un fœtus humain de 6 mois a été retrouvé flottant à la surface d'une fosse septique, rapporte Les Echos. L'horreur a été découverte hier à Pikine-Est au quartier Touba Diacksao par les agents de l'Onas. Ces derniers effectuaient des opérations pré hivernages de nettoyage des égouts dans la commune. Les sapeurs-pompiers ont repêché le fœtus avant de l'acheminer à l'hôpital Aristide Le Dantec. La Police a ouvert une enquête.

Petrotim: L’Etat et Frank Timis négocient

Au moment où tous les efforts sont concentrés sur le Covid-19, l’Etat du Sénégal tente de passer de « nouveaux arrangements » avec Frank Timis. La grosse révélation est faite par l’ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall. «Négociations entre le Sénégal et Timis au moment où le Covid 19 mobilise les esprits. Moment idéal pour faire passer de nouveaux arrangements, après ceux qui ont permis à Timis d’empocher indûment près de 200 milliards, en attendant ses royalties. Le festin continue! COVID-19 », a-t-il écrit dans un tweet repris par Les Echos et L’AS.

Négociations secrètes entre le Sénégal et Timis

L’Etat du Sénégal serait en train de négocier avec l’homme d’affaires Frank Timis, cité dans un présumé scandale de détournement de 6000 milliards avec le petit frère du président Macky Sall dans les contrats pétroliers et gaziers.

Selon l’ancien ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall, le régime de Macky Sall profite de la situation pour négocier en douce avec l’homme d’affaires franco-roumain. « Négociations entre le Sénégal et Timis au moment où le Covid 19 mobilise les esprits.

Moment idéal pour faire passer de nouveaux arrangements, après ceux qui ont permis à Timis d’empocher indûment près de 200 milliards, en attendant ses royalties. Le festin continue! #COVID19sn », a-t-il écrit son compte Twitter.

African Petroleum (AP), la société dirigée par Frank Timis réclamait l’annulation de l’attribution à Total des contrats de partage de production Sénégal Offshore Sud Profond (SOSP) et de Rufisque Offshore Profond (ROP) qu’elle détenait avant que le gouvernement ne résilie tout. AP avait demandé des mesures conservatoires au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), le tribunal arbitral de la banque mondiale, dans la procédure l’opposant à l’Etat du Sénégal.

Eric Kayser : Un pâtissier testé positif

La pâtisserie Eric Kayer située près du Palais de la république est fermée, et pour cause. Un de ses employés (hors espace vente) a été infecté au coronavirus. Selon des infos de Libération, il s’agit d’un pâtissier proche d’un malade récemment décédé du Covid-19. Tous ses contacts sont mis en quarantaine.

Un autre agent de Auchan infecté

Les contaminations au Covid-19 dans les grandes surfaces s’enchaînent. Le géant français de la distribution a été touché par une nouvelle infection au coronavirus. Après Auchan Castors, un employé d’Auchan siège a été contaminé par le Covid-19, informe Les Echos. Heureusement que le patient infecté n’a été en contact avec aucun client. Mais tous ses collaborateurs considérés comme contact ont été identifiés et mis en isolement. Auchan siège a été fermé pour désinfection.