Mali: L’enlèvement de Soumaila Cissé, confirmé par le gouvernement

Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la république et la démocratie (URD) et candidat à plusieurs reprises à la présidentielle, est porté disparu alors qu’il faisait campagne en vue des législatives prévues ce dimanche. Il était supposé se rendre avec sa délégation dans la commune de Koumaïra. Soumaïla Cissé a bien été enlevé, ont confirmé le gouvernement ainsi que l’entourage du chef de file de l’opposition. Cinq personnes ont été retrouvées, quatre sont blessées et une décédée.