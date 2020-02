Mamadou Niang se lance dans la politique

L’ancien joueur et capitaine de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang, a annoncé hier, qu’il va se présenter, aux côtés du candidat de La République en marche (LREM), Yvon Berland, pour les municipales à Marseille.

Après une carrière de footballeur bien garni, Mamadou Niang va se lancer dans la politique. L’ex international Sénégalais sera candidat aux prochaines municipalités françaises. Il se présente dans les 15e et 16e arrondissements informe Yvon Berland tête de liste du mouvement la République en marche (LREM). « Très attaché à Marseille », l’ex attaquant de l’olympique de Marseille a déclaré : « qu’il va œuvrer à transformer la ville dont il a été si fier de porter les couleurs ». Pour rappel, Mamadou Niang est l’actuel directeur sportif de l’Athlético Marseille (N3). De droit au but à en marche. Niang candidat dans les 15e et 16e arrondissements. Il a marqué, en cinq saisons, plus de 100 buts sous le maillot marseillais. Cette fois, ce sont des voix que Mamadou Niang, 40 ans, espère empiler aux municipales.

Ancien international sénégalais avec les Lions de la Teranga, Niang, ex-idole de l’OM, a aussi porté les maillots du Fenerbahçe et du Besiktas en Turquie, de Al Sadd au Qatar, et de Troyes, Metz, Strasbourg et Arles-Avignon (L2).

Mamadou Niang n’est pas le premier sportif engagé dans les municipales à Marseille. L’ancien international français de handball, Jackson Richardson, se présente sur la liste du sénateur Bruno Gilles, candidat dissident des Républicains. La candidate LR, Martine Vassal, avait également annoncé en décembre avoir reçu le soutien de Manuel Amoros, lui aussi ancien joueur de l’OM et ex-international dans les années 1990.

Ousmane Sow (Stagiaire