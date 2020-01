«MAME MATAR GUEYE ETAIT UN DISTRIBUTEUR DE PRESERVATIFS »

L’acte d’accusation est porté des témoins dans L’Observateur, dans sa parution de ce mardi 28 janvier 2020. D’après des personnes qui ont vu cheminer Mame Mactar Guèye, qui enfile en toute occasion le bateau de l’Islam, le vice-président de Jamba aurait, dans le cadre de la lutte contre le Sida, eu à distribuer des préservatifs. C’était, rapporte-t–on, à l’époque où son défunt cousin, Abdou Latif Guèye, s’est vu attribuer le titre d’ambassadeur, après avoir été nommé à la tête de l’Ong, L’Afrique Aide Afrique (Aaa), par le président Abdoulaye Wade. Et dans la bataille contre le Vih, Mame Mactar n’hésitait à engager le combat de la prévention. Plusieurs fois, il serait descendu sur le terrain pour distribuer des condoms.

Encore interpellé sur ce fait, le vice-président de Jamba rejette en bloc. « Moi, distributeur de préservatifs ? » s’émeut-il. Avant de faire dans la menace : « Si j’identifie la personne qui a dit cela, elle va subir le même sort que Rangou. Elle recevra une pointe pour diffamation et injure publique.

Ce sont des mensonges et je ne manquerai pas de saisir la justice ». Il se dit être contre toute distribution ou publicité sur le préservatif. Parce que, explique-il : « c’est une forme d’encouragement de la fornication et de l’adultère. Je n’ai pas encore connaissance d’un membre de Jamba qui a reçu et distribué des préservatifs. Si nous découvrons un tel fait, nous allons sévir », prévient-il.