Ligue des champions: Man City exclu pour 2 ans

Le club anglais a réagi à cette sanction, se disant « déçu mais pas surpris » par cette décision jugée « préjudiciable ».

Manchester City a été exclu des deux prochaines campagnes de Ligue des champions et condamné à une amende de 30 millions d’euros par l’UEFA.

« La Chambre d’arbitrage, après avoir examiné l’ensemble des preuves, a conclu que le Manchester City Football Club a commis de graves violations du Règlement de l’UEFA sur les licences de club et le fair-play financier en surévaluant ses recettes de sponsoring dans ses comptes et dans les informations sur le seuil de rentabilité soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016 », a précisé l’instance européenne dans un communiqué.

« La Chambre d’arbitrage a également conclu qu’en violation des règlements, le Club n’a pas coopéré à l’enquête menée par le CFCB dans cette affaire.