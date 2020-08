Man City: Nouvelle offre pour Koulibaly

Manchester City souhaite renforcer sa défense centrale et Nathan Aké, recruté pour plus de 40 millions d’euros, ne lui suffit pas. Le vice-champion d’Angleterre est toujours sur la piste d’un deuxième défenseur central. En effet, The Sun indique que le club n’aurait pas abandonné la piste menant au défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly. Manchester City aurait même formulé une nouvelle offre à Naples pour tenter d’attirer le Sénégalais.

L’offre de Manchester City atteindrait les 57 millions de livre (63 millions de livre) selon le média anglais. Mais, de son côté, Naples demanderait 63 millions de livre (69,5 millions d’euros). Reste à savoir si cette offre sera suffisante pour convaincre le club italien et si un des nombreux clubs intéressés par le défenseur sénégalais pourra formuler une meilleure offre. De son côté, Naples n’est pas à son meilleur état au niveau financier et doit vendre certains joueurs. Koulibaly fait partie de la liste des joueurs disponibles mais le club compte bien récupérer une belle somme pour son départ.