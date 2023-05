17th May 2023; Etihad Stadium, Manchester, England; Champions League Football, Semi Final Second Leg, Manchester City versus Real Madrid; Eder Militao of Real Madrid trips Erling Haaland of Manchester City - Photo by Icon sport

Man city – Real : les madrilènes humiliés, une première depuis 14 ans ! Le Real Madrid a subi une véritable claque sur la pelouse de Manchester City. Ce n’était plus arrivé depuis un sacré moment… Très dure soirée pour le Real Madrid ce mercredi soir… Le club merengue espérait évidemment tout autre chose que cette claque déjà mémorable sur la pelouse de l’Etihad Stadium en demi-finale. Mais les hommes de Carlo Ancelotti, tenants du titre, perdent leur trophée de manière violente. D’autant plus douloureux que cette claque est même historique. Déjà un 4-0, mais contre Liverpool En effet, cela faisait pas moins de 14 ans que le Real Madrid n’avait plus subi une défaite par quatre buts d’écart. C’était déjà un 4-0, face à Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des champions. Un très mauvais souvenir que les Merengue auraient préféré éviter de retrouver une nouvelle fois de l’autre côté de la Manche… WordPress: J’aime chargement… Partager Facebook

Twitter

LinkedIn