Manifestations du F24 interdites: Le Pastef déﬁe l’autorité et appelle à la mobilisation

Ça risque encore de dégénérer. Etant donné que le Préfet de Dakar a refusé le rassemblement du F24, Pastef les patriotes entend bien y être. Et ce, à une semaine des récentes manifestations violentes qui avaient émaillé le pays avec 16 morts.

Ce vendredi risque d’être chaud. Face à la presse, les militants d’Ousmane Sonko ont appelé à la mobilisation de tous pour libérer Sonko du blocus. Pour notre interlocuteur, ceux qui croient à la révolution doivent être présents pour former une marée humaine sur la Vdn. « Il faut montrer à Macky que le peuple lui a tourné le dos. Que tout le monde reste mobilisé ce vendredi et ce sera une occasion de dire à Macky Sall nos quatre vérités », renchérit Abass Fall. *

Pour Marie Rose, membre du bureau politique, ceux qui doivent garantir la sécurité sont dans le « mensonge horrible ». Avec les enquêtes annoncées ordonnées par Macky Sall, Marie Rose ironise et déclare : « c’est du tape à l’œil car ce sont 14 manifestants qui ont été tués en 021 et depuis lors rien. Le mémorandum qui sera mis sur pied par ce régime aux abois est fallacieux. » A l’en croire, il faut noter que face à ces morts, il faudra faire le lien avec l’achat d’armes à hauteur de 45 milliards du ministère de l’Environnement et des fusils d’assauts tenues par des nervis. « Nous dénonçons les agissements de Macky car le peuple meurt comme des cafards. Restreindre à internet est du jamais vu car c’est une manière d’enfreindre la liberté des citoyens en leur coupant l’accès aux réseaux sociaux. Ce qui viole tout. Sans oublier les cas de torture », a-martelé Marie Rose.

« 12 ans de terreur, ça suffit ! »

Abass Fall, secrétaire à la Communication, qui est monté au créneau pour dénoncer les « dérives du régime de Macky Sall » et de diffuser des vidéos montrant des nervis. Des vidéos selon les pastéfiens prouvent que des nervis accompagnaient la police « pour tirer sur des manifestants. » Des images regroupées et tirées des réseaux sociaux. » Par ailleurs, ils ont diffusé des vidéos montrant la police qui «usaient de jeunes en guise de bouclier et de chair à canon. » Ce que le parti d’Ousmane Sonko a dénoncé avec la dernière énergie. Pour Abass Fall, le régime tente de se laver à grande eau bien qu’étant fautif. « Il faut que l’Etat sévisse. Les forces de l’ordre doivent ouvrir une enquête pour aussi être à l’aise. Le ministre de l’Intérieur doit lui-même démissionner. Il existe autant de motifs de démission car depuis des années, il nous parle de forces occultes. Cela prouve que c’est un aveu d’échec de même que le ministre de la justice qui est aussi coupable. Le régime use de toutes les voix discordantes et ne cesse de torturer des gens », assène-t-il. Dans le même ordre d’idées, le secrétaire à la communication fera savoir que « jamais les Pastéfiens ne vont reculer dans leur rôle. Des diplomates soupçonnés d’être de Pastef sont rappelés dare-dare par le régime. Nous allons résister par tous les moyens car le régime tente par tous les moyens de pérenniser le pouvoir. Il y a un manque d’humanisme. »

Sonko « en prison » à la cité Keur Gorgui

Donnant des nouvelles de Sonko, Abass Fall déclare qu’il est en prison à la cité Keur Gorgui. « Il a mal dans sa chair. Il est traité de terroriste, de salafiste etc. Sa famille est trainée dans la boue. Depuis 2016, il est persécuté. Les partisans sont acculés, traqués et mis en prison. Parce que Ousmane Sonko est aussi digne et ce projet qu’il porte est pour ce pays et pour un Sénégal juste et nouveau et développé », avertit A. Fall. « La police viole les droits de Sonko. Neuf fois son avocat ne peut pas le voir. Il est en prison à la cité Keur Gorgui. Et ce sera à chacun d’en juger » a-t-il asséné. Pour Marie Rose, il n’est pas question que Sonko ne soit pas candidat. « Il est le seul candidat du Pastef. Pour le moment, la tension reste vive dans ce pays. Malgré les appels incessants des membres de la société civile et des guides religieux.

MOMAR CISSE