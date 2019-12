Selon Rewmi Fm, les Forces de défense et de sécurité ont libéré toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de « Noo Lank » durement réprimée. Ils étaient 25 activistes, politiques et membres de la société civile, membres du collectif « Nio Lank » arrêtés ce vendredi au cours des manifestations interdites entre Dakar et Thiès. Me Cheikh Koureichy Bâ parle, lui, de 38 personnes arrêtées.