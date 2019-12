Marché de l’eau: Suez débute ses activités le 1er janvier

Suez signe le contrat pour la production et la distribution d’eau au Sénégal, plus d’un an après avoir remporté un appel d’offres contesté par ses concurrents.

Dans le détail, le contrat, qui prend effet le 1er janvier 2020, prévoit notamment l’exploitation et la maintenance des usines de production d’eau potable de Keur Momar Sarr (dont la capacité finale sera de 330.000 m3/jour) et de Ngnith (d’une capacité de 60.000 m3/jour), au nord-ouest du pays.

Suez assurera aussi l’exploitation et la maintenance des systèmes de distribution d’eau potable (avec plus de 9.400 km de réseau) et leur modernisation.