Marché d’un milliard: L’Armp bloque Serigne Mbaye Thiam

L’Armp a annulé un marché du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, pour la réalisation de 26 piézomètres et 8 forages d’essai dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda. Le marché à été attribué à Hanan China pour un montant de 4 547 180 000 FCfa pour le lot 1 et 607 020 000 FCfa pour le lot 2. L’Armp a pris cette décision, suite au recours gracieux la société Diamatech, rapporte « Les Echos ».