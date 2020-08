Marché Kaolack: 80 cantines consumées

Un incendie d’une rare violence s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche au marché de Kaolack, occasionnant des dégâts matériels importants. Six véhicules d’intervention étaient sur place pour éteindre les flammes. Selon les sapeurs pompiers, c’est le marché de friperie qui a payé le plus lourd tribut. Plus de 80 cantines de friperie sont parties en fumée ainsi qu’une partie du marché aux poissons.