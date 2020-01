Mariste: Une fille meurt après avortement, le médecin arrêté

Le drame a eu lieu dans une clinique aux Maristes. Une jeune fille âgé de 22 ans est décédé après s’être fait avortée par un médecin A.F.G, et son ami infirmier, I.D. Les deux mis en cause ont été arrêtés et envoyés en prison. L’avortement effectuée, le 17 janvier dernier, vers 22 heures, a mal tourné. Et, lorsque des complications sont survenues, la fille célibataire a été évacuée au Centre de santé des Maristes, où elle décédera au cours de son évacuation.