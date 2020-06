Maroc: Un Sénégalais arrêté avec des armes et de la drogue

14 individus impliqués dans un réseau criminel de trafic international de stupéfiants ont été arrêtés au Maroc par les forces de défense et de sécurité du royaume Chérifien. Parmi eux, un Sénégalais et un Mauritanien interpellés en possession de 6 tonnes de cannabis, rapporte Rewmi. Lors de la perquisition, plusieurs armes ont été trouvées, Il s’agit d’une kalachnikov, de 66 balles, d’un fusil de chasse et de 114 cartouches, en plus de 216 plaquettes de drogues d’un poids total d’environ 5,8 tonnes, armes blanches de différents calibres, une bombe de gaz lacrymogène, une paire de jumelles, deux téléphones satellitaires, un dispositif de géolocalisation, une fausse plaque d’immatriculation et trois véhicules 4×4, en plus de sommes d’argent en devises nationale et internationales soupçonnées de provenir du trafic international de drogues.