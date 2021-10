Mary Teuw Niane défie Macky et dépose sa liste

Le Pca de Petrosen ne traine pas les pieds. Après avoir déclaré sa candidature à la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane est passé à la vitesse supérieure. Il a déposé sa liste de mandataires à la préfecture de Saint-Louis, alors que dans la coalition Benno Bokk Yakaar, tout le monde est à l’écoute de Macky Sall. Sauf Mary Teuw Niane, qui disqualifie son chef de parti concernant les investitures relatives aux Locales du 23 janvier 2022, avait déclaré ceci : «J’ai décidé librement d’être candidat maire de Saint-Louis du Sénégal (sic). J’ai l’intime conviction qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis. Il appartient aux Saint-louisiennes et aux Saint-louisiens, à travers leur vote, de choisir leur maire et l’équipe municipale», a écrit sur Facebook M. Niane, membre du Secrétariat exécutif national de l’Apr. L’ancien ministre de l’Ensei­gnement supérieur ne compte nullement se retirer de la course en direction de ces échéances électorales. «Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R)», avait-il précisé.

