Mary Teuw Niane: « Un ministre ne peut pas être riche »

Invité de l’émission Grand Oral de Rewmi Fm de ce samedi dernier, l’ex ministre de l’enseignement supérieur Mary Teuw Niane et actuel Président du Conseil d’Administration (PCA) de Petrosen, a abordé le rapport de l’Ige et la déclaration de patrimoine. Pour le futur candidat à la mairie de Saint-Louis, un ministre ne peut pas être riche.

« Moi j’assume ce que je fais dans l’espace public. Lorsque j’étais ministre j’ai déposé ma déclaration de patrimoine. Quand je suis sorti du gouvernement trois mois après la sortie j’ai redéposé ma déclaration de patrimoine. Je vous assure que je ne me suis pas enrichi, je me suis même dégradé. Et en tant que personnalité ayant exercé des activités je suis disponible, ma famille, mes parents sont disponibles pour toute sorte d’investigation. Je suis convaincu que tout ce que j’ai est licite. Et je l’ai eu parce que je suis agent de l’Etat. J’ai fait six ans et demi ministre et je crois que je fais partie des plus anciens de ceux qui ont occupé des postes ministériels. Je peux vous dire qu’un ministre ne peut pas être riche. S’il n’était pas riche avant d’être ministre, il ne peut pas être riche en étant ministre. Vous savez que le salaire qu’on gagne dans le public mais c’est public », a-t-il déclaré.