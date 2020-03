Matuidi testé positif au coronavirus

Le champion du monde de football Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus.

Blaise Matuidi, champion du monde français en 2018 et joueur à la Juventus Turin, a été testé positif au coronavirus. «Le joueur, à l’isolement volontaire à domicile depuis le mercredi 11 mars (…) va bien et est asymptomatique», a précisé le club italien dans un communiqué.

Dimanche, le footballeur de 32 ans avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux souhaitant «beaucoup de courage et de force» au personnel hospitalier. «Dans cette période difficile pour nous tous, je voulais simplement vous inviter à bien suivre les recommandations officielles et à prendre grand soin de vous et des vos proches. Beaucoup de courage et un immense merci à toutes les infirmières, infirmiers et au corps médical, force à vous», avait-il légendé