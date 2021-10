Mauritanie : Gérard Buscher nommé sélectionneur intérimaire

En quête d’un sélectionneur afin de succéder à Corentin Martins, limogé après l’échec dans les éliminatoires du Mondial 2022, la Mauritanie a décidé d’opter pour un intérimaire. En attendant de trouver chaussure à son pied, la Fédération (FFRIM) a annoncé mercredi soir que le Français Gérard Buscher dirigera les Mourabitounes lors des deux derniers matchs des qualifications contre la Zambie et la Guinée Equatoriale les 13 et 16 novembre.

Ancien entraîneur de l’OGC Nice, puis du CS Hammam Lif, du CA Bizerte et de l’AS Marsa en Tunisie, l’ex-international français occupe depuis près d’un an le poste de Directeur technique national de la Mauritanie.

Rappelons que les noms de Sabri Lamouchi, Mehdi Nafti et Nabil Maâloul ont circulé ces dernières semaines pour reprendre en main la sélection, mais la FFRIM souhaite visiblement se donner du temps afin d’effectuer le bon choix en vue de la CAN (9 janvier-6 février 2022) qui verra les Mourabitounes défier la Tunisie, le Mali et la Gambie dans le groupe F.