Maye Diagne menacé d’expulsion

Un propriétaire d’une maison louée à Knokke-Heist veut expulser Mbaye Diagne avec sa femme et ses deux enfants. Le contrat de location de la famille italo-sénégalaise a expiré le 30 avril, mais en raison de la crise de la couronne, il n’y a pas de vols et Diagne n’a pas pu trouver de compagnie de déménagement.

« Mbaye Diagne veut quitter la Belgique le plus vite possible, mais à cause de la crise de la couronne, nous avons une situation de force majeure dont personne n’est responsable », déclare Sébastien Ledure, avocat de l’International sénégalais, rapporte nieuwsblad.be.

« Il est particulièrement inapproprié de vouloir mettre une famille avec deux enfants à la rue juste comme ça. La location est soumise à des règles qui doivent être respectées. Ce n’est pas parce que Mbaye Diagne a fait l’objet de nouvelles négatives dans le passé, qu’une diffamation doit être commise à son encontre maintenant ».

Le propriétaire de la maison menace d’intenter un procès, mais cela ne peut pas être fait pour l’instant. « Je regrette que cette femme prenne la loi en main et qu’elle ait raconté son histoire à la presse », déclare M. Ledure. « Je ne parle pas du passé de Mbaye Diagne, mais dans ce cas, il est à sa place ».

Le contrat de Diagne expire le 30 juin au Club. Le Club Brugge n’a pas pu utiliser l’attaquant prêté par le club turc Galatasaray. Parce qu’il avait réclamé et manqué un penalty lors du match de Ligue des champions contre le PSG.