Mbacké :Un colonel de l’Armée vise la mairie

Les politiques et autres candidats de la municipalité de Mbacké auront un adversaire de taille. Le Colonel Aly Mar du Mouvement And Takku Liggey Mbacké est candidat à ladite municipalité.

Cet ancien membre du Dahira des élèves et Etudiants mourides défie les politiciens. Candidat sérieux, son ambition est de fédérer tous les fils de Mbacké, quelles que soient leurs sensibilités politiques, en vue de la « modernisation » de la ville natale de Khadimou Rassoul. Issu de la 4éme Promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active, sa formation militaire de haut niveau est également doublée d’un parcours universitaire qui l’a mené de l’Ucad à l’université des sciences de Montpellier.

Colonel Ely Mar a occupé plusieurs emplois opérationnels dans les unités de combat comme Chef de section et Commandant de compagnie de combat. A ce titre, il a participé à d’importantes missions opérationnelles. Encadreur au Prytanée militaire de Saint Louis puis officier instructeur à l’ENOA, il a formé beaucoup cadres des armées que du monde civil. Au niveau de l’Administration centrale, le colonel Mar a été Chef de la Chaîne Administration Finances de l’Etat-major général des Armées et, Inspecteur des Affaires administratives et financières du Ministère des Forces armées. Auparavant, il a servi comme Chargé de mission au niveau du cabinet du Premier ministre.

Directeur du Commissariat à la sécurité alimentaire, il est élu vice-président du Réseau des organismes en charge des stocks de sécurité alimentaire des pays de la Cedeao, de la Mauritanie et du Tchad (Resogest). Le colonel Mar est, par la même occasion membre, fondateur du très connu Bokk Jom de Mbacké et a eu à exercer les fonctions de Secrétaire général de l’Odcav de Mbacké. Il a été également Commandant de compagnie au Bataillon des sports (l’Asfa).

C’est ce soldat qui veut prolonger son engagement patriotique en se mettant au service de sa ville natale en briguant la mairie de Mbacké. Le candidat indépendant Aly Mar propose un programme articulé autour du leadership vertueux, de la modernisation de Mbacké et de la protection de l’environnement.

