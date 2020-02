Mbaye Diagne: Le président de Galatasaray attaque Bruges

Mbaye Diagne a quitté le FC Bruges et est de retour au Galatasaray, où une solution va devoir être trouvée. L’attaquant sénégalais ne peut plus être prêté, ayant déjà porté le maillot de deux équipes cette saison.

À Bruges, Mbaye Diagne ne gardera que de mauvais souvenirs. Après l’épisode de son penalty raté et quelques événements extra sportifs, le joueur n’est plus autorisé à rentrer dans le groupe Brugeois, alors que son prêt devait expirer en fin de saison. Le président du Galatasaray, Mustafa Cengiz, s’est exprimé dans la presse turque au sujet du mercato du club stambouliote et a notamment évoqué le cas Mbaye Diagne, revenu au Gala cet hiver après un prêt catastrophique au FC Bruges.

Revenu sur le choix du joueur, il estime que: « Diagne avait le choix entre Anderlecht et Bruges et a opté pour ces derniers. Mais le Club de Bruges nous a trompés ». Cengiz ne regrette que le faite : « qu’ils n’ont pas suivi le projet pour Mbaye Diagne et l’ont presque condamné à mort ». Il ajoute que : « Mbaye Diagne ne pouvait pas s’adapter à Bruges ».