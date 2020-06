Mbaye Niang s’affiche avec Bouna Sarr

Désireux de quitter le Stade Rennais (SRFC) pour rejoindre l’OM lors du mercato estival qui débute lundi, Mbaye Niang envoie des signaux de plus en plus clairs dans ce sens. Le dernier acte en date du Sénégal est sans équivoque.

Après 2 bonnes saisons au Stade Rennais, Mbaye Niang souhaite quitter la Bretagne cet été. Alors qu’il est courtisé en Premier League (Brighton), l’international sénégalais veut signer à l’OM, comme l’ont prouvé ses déclarations lors de son passage sur le plateau du Canal Football Club il y a 2 semaines. Le buteur du SRFC (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison) disait aimer le public chaud bouillant du Vélodrome. Il se dit prêt à baisser son salaire pour son transfert à l’Olympique de Marseille, un sacrifice qui en fera sans aucun doute le prochain chouchou des fans olympiens.

Pour montrer son désir toujours ardant de rejoindre l’écurie olympienne, Mbaye Niang vient d’appuyer ses déclarations par un acte. En effet, l’ancien Milanais s’est laissé prendre en photo en compagnie de Bouna Sarr, joueur de l’OM, alors qu’ils étaient tous deux à la boucherie Les Coquières d’Aubagne. La boucherie a balancé la photo sur son compte Instagram. Bouna Sarr a également partagé la story sur son compte.

Mbaye Niang veut rejoindre l’OM et les dirigeants rennais ne semblent pas vouloir le retenir contre son gré. En revanche, Nicolas Holveck et son staff réclameraient 15 à 20 millions d’euros pour signer le transfert du joueur de 25 ans. Une somme qui pourrait faire reculer l’OM, présentement en crise économique depuis l’été dernier. La crise de la pandémie de COVID-19 ayant compliqué un peu plus la situation du club, les dirigeants olympiens prévoient de vendre pour 60 millions d’euros de joueurs cet été. Dans cette hypothèse, l’ancien du Torino pourrait être recruté lors du mercato estival qui débute lundi prochain.

Foot sur 7