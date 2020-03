Mbaye Niang zappe encore le Sénégal

,Mbaye Niang a encore décliné la convocation d’Aliou Cissé pour la double confrontation entre le Sénégal et la Bissau, prévue les 28 et 31 mars prochains, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Can-2021 prévue au Cameroun. Selon Record, il prétexte une fatigue morale et physique pour motiver sa décision. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a demandé au coach des Lions de tourner la page Mbaye Niang.