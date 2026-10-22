Mbour : le faux journaliste défie la Gendarmerie sur TikTok

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G. B. Mendy est détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour depuis le 9 octobre. La veille, aux environs de 21 heures, au stade municipal de Nguékhokh, un homme, caméra au poing, filme le match de Navétanes opposant les ASC « Renaissance » et « Diambars ». Une scène banale, en somme, pour un journaliste venu couvrir une rencontre sportive. D’après L’Observateur, tout va bien, en apparence. Sauf que G. B. Mendy, qui se présente comme un professionnel de la presse locale, n’en est pas un. Et le plus surprenant reste à venir.

Installé dans un périmètre interdit au public, développe la même source, il est invité par un gendarme chargé de la sécurité à libérer l’espace. Mais le jeune homme refuse catégoriquement d’obtempérer. Il oppose un niet aux injonctions du pandore et tente même de franchir la barrière de sécurité pour forcer le passage. Le gendarme l’interpelle avant de le libérer quelques minutes plus tard, précise le quotidien du Groupe futurs médias.

Mais G. B. Mendy ne s’en tient pas à cet épisode. Une fois rentré chez lui, il réalise une vidéo à partir d’images du véhicule de service des gendarmes prises sur place. Il y tient des propos virulents contre la Gendarmerie nationale, avant de diffuser la séquence sur WhatsApp et TikTok et d’inviter ses connaissances à la partager. L’Observateur souligne que cette publication suscite une vague d’hostilité envers la Gendarmerie.

Interpellé par la brigade de gendarmerie de Nguékhokh, il est placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour. À la barre, G. B. Mendy persiste d’abord à affirmer qu’il est journaliste et détient une carte de presse. Mais interrogé par le procureur sur sa formation et l’organe de presse pour lequel il travaillerait, il finit par reconnaître qu’il n’est pas un professionnel des médias et ne possède pas de carte professionnelle. Il explique avoir agi sous l’effet de la colère. Malgré ses regrets, le procureur a requis quatre mois de prison ferme. Le délibéré est attendu le 27 octobre prochain.