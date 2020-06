Mbour : Les jeunes de BBY protestent auprès de Macky

Les jeunes de la majorité présidentielle ont une lettre d’indignation et de protestation au Président de la République. L’intégralité dè la lettre.

La jeunesse de la grande majorité présidentielle du département de Mbour félicite et encourage Président Macky SALL de sa gestion exemplaire de la pandémie.

Depuis le 2 mars 2020, date d’enregistrement du premier cas de malades atteint de la covid19, le Président de la République, son excellence Macky SALL, a pris de nombreuses mesures exceptionnelles, visant à endiguer la propagation du virus et ses nombreux effets néfastes sur la vie des populations.

Parmi ces mesures, nous pouvons citer la relance de l’économie, le soutien du personnel de santé, l’appui aux ménages, de la diaspora et les initiatives pour l’annulation de la dette des pays africains. Le chef de l’état est resté mobiliser sans failles pour la recherche des meilleurs pare-chocs face aux effets pervers de cette pandémie.

Ses orientations visant à faire du secteur privé national le principal acteur du plan de résilience national confirme la clarté de sa vision et sa connaissance approfondie des réalités socioculturelles du pays.

Toutefois, nous appelons la population à plus de vigilance car le virus est toujours là et le respect strict des gestes barrières demeurent l’arme la plus adaptée contre ce tueur sournois.

Dans un autre sillage c’est une grande opportunité pour nous, jeunes du Département de Mbour, de dénoncer le manque de solidarité dont les Responsables politiques ont fait montre durant cette période inédite.

Nous savons tous que Mr le Président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême, a réservé une place de choix au Département de Mbour en nommant au moins plus d’une vingtaine de personnes aux hautes fonctions.

Hélas ces renégats de premier rang restent toujours ancrés dans leur confusion totale entre les besoins de la famille et les exigences dictées par le principe de solidarité généralisée.

Nous condamnons énergiquement ces comportements irresponsables et indignes de ces hommes qui n’ont aucune réactivité que quand il s’agit de museler ou de briser la carrière des braves jeunes Mbourois.

Nous disons à son Excellence, le Président Macky SALL que la solidarité, plier fondateur de notre parti est vivement bafouée et la répression contre les jeunes qui luttent pour la sauvegarde de leur dignité risque d’être une goutte d’eau qui va faire déborder le vase.

Les jeunes ont servi le parti en toute loyauté avec comme fusil d’épaule la dignité, le courage et la détermination. Nous avons aussi bravé tornades et cataclysmes pour votre élection et réélections. C’est vraiment regrettable que ces braves jeunes soient laissés en rades par ces iniques qui sont là que pour assoir la promotion de leurs enfants, leurs femmes, leurs frères, leurs neveux et proche.

Cette démarche révèle leur désir ardent de bâtir une hégémonie sous les ruines du parti.

Monsieur le président les jeunes du département sont fatigués car nous sommes restés pendants 8 ans sur nos fins, sans emplois, ni aides.

Nous n’accepterons plus d’être des moyens aux mains de ces mesquins politiciens et indignes collaborateurs car actuellement avons grandi désormais et nous aspirons à des meilleures conditions.

M. le Président de l’APR, nous vous informons que dans les jours à venir nous allons organiser une grande concertation avec tous les jeunes pour décider de notre avenir politique et prendre toutes les décisions nécessaires à notre survie.

Ces concertations impliqueront toute la jeunesse de la grande majorité du département de Mbour et les conclusions vous seront transmises

Fait à Mbour le 14 juin 2020