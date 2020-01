L’Envoyée spéciale du président de la République et maire de Podor, Me Aïssata Tall Sall, a perdu son père El Hadji Moussa Tall. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle l’appel d’Ahbab organisé par l’Association AHBAB Cheikh Oumar Foutiyou Tall (RTA) et la Ligue Islamique des Oulémas du Sénégal(RABITA) qui était prévu hier à la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, en prélude de la Ziarra Omarienne, a été reporté. «L’As» présente ses condoléances à Me Aïssata Tall Sall et sa famille.