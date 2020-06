LA RÉPONSE DE Me MOUSSA DIOP À BARTH: « J’AI TOUT PROUVÉ »

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, est arrivé sur le plateau de l’émission « Soir d’info » de la TFM avec la ferme intention de régler ses comptes avec Barthélémy Dias.

Le maire de Mermoz-Sacré-coeur, en plus de pointer un doigt accusateur sur la gestion « scabreuse » de l’assiette foncière mise à disposition de DDD, avait émis un doute sur les qualités de juriste du manager de la société de transport.

Piqué au vif, Me Moussa Diop –par ailleurs cadre de l’Apr (parti au pouvoir)– a tenu à remettre les pendules à l’heure. Non sans brandir diplômes, pièces comptables et juridiques à la vue des journalistes. Démonstration de force!