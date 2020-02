Me Moussa Diop : «Je reste le coordonnateur de Macky 2012»

« Je ne suis pas exclu de Macky 2012. C’est la coalition originelle qui a élu Macky. Nous étions trois candidats et à l’issue d’une élection, j’ai été élu démocratiquement le 7 décembre dernier coordonnateur de Macky 2012. Aujourd’hui, je continue à gérer la coalition Macky 2012.» La précision est faite par le DG de Dakar Dem Dikk sur le plateau de l’émission «Grand Oral» de Rewmi Fm de ce samedi 1 février 2020.

Me Moussa Diop accuse Mahmoud Saleh d’être à l’origine de la fronde à ‘’Macky 2012’’ et à Dakar Dem Dikk. Selon Moussa Diop, Adji Mergane Kanouté et Moustapha Diagne sont les bras armés de ses détracteurs. Il a dit d’ailleurs détenir des enregistrements qui le prouvent. Moustapha Diagne n’a jamais assisté à une réunion de la coalition Macky 2012. Adji Mergane n’a pas assisté à trois réunions de Macky 2012.

