Me Ousmane Seye: « nous connaissons le diffuseur des insultes de Cissé Lô »

L’avocat de Yakham Mbaye prédit des surprises à l’issue de l’enquête sur la diffusion des audios injurieux du député Moustapha Cissé Lô à l’endroit de son client et de Farba Ngom.

Me Ousmane Seye a déclaré au micro de Aïssatou Diop Fall: « nous connaissons le diffuseur des insultes de Cissé Lô et ce n’est ni Yakham, ni Farba Ngom ».

La robe noire de poursuivre: « Yakhama Mbaye a porté plaite pour les injures et la diffusion des injures sur les réseaux sociaux. Nous connaissons l’insulteur, le diffuseur des insultes sur les réseaux sociaux et l’organe de presse qui a été la première à diffuser l’info sur les injures. Il faut savoir que ni Yakham Mbaye, ni Farba Ngom ne sont les diffuseurs de ces injures.

La justice suit son cours car la plainte est devant le procureur qui doit faire son travail », a-t-il révélé.