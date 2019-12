Méchoui d’agneau accompagné d’attiéké

Préparation de la recette:

Pour 8 personnes

Durée : 1h30 environ

Coût : cher (à cause de l’agneau)

Difficulté : facile

Ingrédients :

Pour le méchoui

3 kg de gigot d’agneau

5 gousses d’ail

½ poivron vert

1 piment vert (frais)

½ citron vert

1 cuillère à soupe de graines de poivre / poivre en poudre

1 pincée de piment

1 cuillère à café de gingembre en poudre

1 cube Maggi

1 pincée de sel

1 pincée de paprika

30 g de beurre

Pour la sauce :

4 petits oignons

2 branches de persil

½ citron vert

1 gousse d’ail

1 cuillère à soupe de moutarde

1/2 cuillère à soupe de vinaigre

1 pincée de poivre

1 pincée de sel

Pour les crudités :

1 poivron vert

1 poivron rouge

1 poivron jaune

2 tomates

2 carottes

1 concombre

1 pincée de sel

1 pincée de sucre

Pour les frites

1 kg de pomme de terre

½ cuillère à café de sel

½ l d’huile

Pour l’attiéké

500 g d’attiéké (couscous de manioc)

2 cuillère à soupe d’huile

1 pincée de sel

Pour la déco : quelques feuilles de persil

Préparation :

Préparation de la viande :





Commencer par nettoyer la viande à l’eau claire. Couper en gros morceaux. Faire plusieurs trous ou incisions à l’aide d’un couteau dans chaque morceau.

Préparer la farce. Pour cela, éplucher 5 gousses d’ail. Couper le poivron vert et le piment vert en morceaux. Ajouter une pincée de gingembre, un cube Maggi, une pincée de sel, du vinaigre et une pincée de paprika. Ajouter le poivre et le piment. Mixer le tout.





Répartir cette farce sur la viande. Saler. Bien répartir sel et marinade de façon homogène. Finir en pressant ½ citron vert sur la viande.

Cuisson de la viande :

Mettre la viande dans une marmite. Ajouter 2 verres d’eau, et parsemer de persil . Cuire 30 min environ à feu moyen. (Pendant ce temps vous pouvez préparer la sauce).





Surveiller la viande et vérifier si elle est bien cuite. Si c’est pas le cas n’hésiter pas à ajouter de l’eau au fur et à mesure. Attendre jusqu’à ce que l’eau s’évapore complètement et ajouter le beurre. Mélanger pour avoir une couleur un peu dorée.

J’ai choisi de griller les morceaux de viande cuite à la marmite au charbon de bois pour plus de goût. Mais vous pouvez tout aussi bien les cuire au four.

Préparer le barbecue ou le fourneau ou préchauffer le four. Répartir une noisette de beurre ou un peu d’huile sur le grill pour pas que la viande colle. Mettre les morceaux de viande sur le grill et laisser cuire pendant quelques minutes.







Si une partie est colorée, retourner pour laisser dorer l’autre face. Retirer hors du feu et réserver à chaud.

Préparation de la sauce aux oignons marinés :

Commencer par éplucher, laver et couper les oignons en petits morceaux. Mettre dans un bol. Ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde, une pincée de poivre et de sel. Ajouter l’ail et les feuilles de persil mixées. Ajouter ½ citron pressé. Mélanger et laisser mariner au minimum 1h.

Préparation de la salade de crudités :

Commencer par laver et couper les différents poivrons en morceaux. Ajouter dans un saladier. Laver aussi les tomates et couper en morceaux. Pour cela utiliser un couteau bien aiguisé. Laver et éplucher le concombre et couper-le en dés. Verser le tout dans le saladier.

Par contre pour les carottes, il faut éplucher, laver et couper en dés. Vous pouvez les cuire dans de l’eau bouillante environ 5 min. Ajouter dans le saladier, ajouter du sel et une pincée de sucre mélanger et réserver au frais.





Cuisson de l’attiéké :



Faire bouillir de l’eau dans la marmite d’un couscoussier.

Mettre l’attiéké dans un récipient et humidifier avec 1/2 verre d’eau salée et ajouter 2 cuillères à soupe d’huile. Mélanger.



Mettre ensuite l’attiéké dans la partie haute d’un couscoussier. Couvrir et laisser cuire à la vapeur environ 15 min. N’hésiter pas à humidifier à nouveau avec un peu d’eau salée si ce n’est pas cuit, et à poursuivre la cuisson à la vapeur encore quelques minutes.





Pour finir passer à la préparation des frites.

Cuisson des frites :

Peler les pommes de terre et couper-les en bâtonnets qui ont à peu prêt le même calibre. Mettre dans un grand bol d’eau salée. Faire chauffer de l’huile dans une casserole. Cuire les pommes de terre, retourner à mi-cuisson pour laisser colorer l’autre face. Déposer sur du papier absorbant.

Dressage :

Utiliser un grand plat.

Prendre une petite coupelle en verre, le tremper dans de l’eau froide, remplir d’attiéké, tasser et démouler d’un geste sec sur le plat. Couper des tranches de citrons et mettre au-dessus de l’attiéké.

Ajouter les morceaux de viande. Vous pouvez mélanger les crudités avec un peu d’oignon cru et les mettre sur chaque côté du plat. Sinon vous pouvez aussi les séparer en mettant les crudités et les oignons séparés.

Ajouter les frites. Pour finir parsemer de coriandre ou de persil ciselé.

Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.