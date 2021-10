Médina Baye: Le Khalife salue l’engagement des jeunes

Le Gamou de Médina Baye a vécu. Le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, a exprimé son satisfecit sur l’engagement des jeunes aux projets de développement.

Le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, a salué l’engagement des jeunes à adhérer aux projets et initiatives de développement en tournant le dos à l’émigration clandestine. « Beaucoup de jeunes venaient me voir pour solliciter des prières parce qu’ils voulaient s’expatrier. Mais de plus en plus, je remarque que les jeunes sollicitent des prières pour réussir leur projet sur place », s’est-il réjoui lors de la cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye. Et de poursuivre : «Ces jeunes veulent rester dans leur pays, y travailler et le servir. C’est en partie grâce aux efforts fournis par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de développement.’’ Le khalife de Médina Baye s’exprimait en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Diome.

Ce dernier conduisait une délégation gouvernementale comprenant, notamment les ministres Serigne Mbaye Thiam (Eau et Assainissement) et Mariama Sarr (Fonction publique). Elle comptait aussi plusieurs officiels, dont le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, le préfet Cheikh Tidiane Thiaw, et le directeur général de la Société nationale d’électricité, Pape Demba Bitèye. « Le Sénégal a aujourd’hui tous les atouts pour participer au développement du monde. Nous avons des ressources humaines hautement qualifiées et dignes du nom », a souligné Cheikh Mahi Ibrahima Niass, invitant les hommes politiques à se consacrer à la paix et à la stabilité du pays. Il a aussi exprimé des vœux pour la cohésion et la concorde, dans un Sénégal débarrassé du Covid-19 et de toute autre menace.

Les Layènes dénoncent le manque de solidarité

Le porte-parole de la famille Layéne a profité de la présence du ministre de la Santé et de l’Action Sociale pour transmettre un message qui lui tient à cœur. Mouhamadou Lamine Lahi, par des exemples bien précis et des enseignements, a dénoncé ce qu’il appelle le manque de solidarité des Africains. Ce qui l’écœure encore plus, c’est ce qui se passe au Sénégal. « La foi n’existe plus au Sénégal », dénonce-t-il. Une situation qu’il a dénoncée avec la dernière énergie. Mouhamadou Lamine Lahi a asséné ses vérités sur la dépravation des mœurs, le manque d’éducation, les conséquences néfastes des réseaux sociaux. Il a indiqué les vertus d’un vrai musulman et le comportement qu’il doit avoir dans la société. « Ce qui se passe au Sénégal est ahurissant. La guéguerre interne est atroce.

Malheureusement, dans nos communautés, la méchanceté est érigée en règle. L’impunité a beaucoup terni l’image du pays. L’amour du prochain n’existe plus. Les amitiés, les mariages ne sont plus sincères. C’est ce qui constitue le soubassement des relations actuelles. Le mensonge est érigé en règle au Sénégal. Les insultes sont monnaie courante et les réseaux sociaux sont venus couronner le champ de la dépravation des mœurs”, dénonce le marabout.

NGOYA NDIAYE