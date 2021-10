Médina: Un ancien du Jaraaf tire sur les responsables politiques

L’association “Défi-Solidarité-Médina” a fait des dons de fournitures scolaires à 600 élèves nécessiteux, venus, non seulement des différents quartiers de la Médina, mais aussi d’autres localités, notamment Gueule-Tapée, Yeumbeul et Diass. Prenant la parole, le président de l’association, Idrissa Ndiaye, a tiré à boulets rouges sur le Maire Bamba Fall et ses adversaires politiques qui, d’après lui, se battent pour leurs propres intérêts.

A cause du contexte sanitaire, Idrissa Ndiaye a accueilli hier, les élèves à son domicile pour leur remettre des kits scolaires, composés de cahiers, de matériel didactique et des habits. L’ancien sociétaire du Jaraaf de Dakar, basé en France, qui est à sa 12e édition, vole chaque année au secours des parents et tuteurs de ces apprenants démunis. “Je suis content quand les enfants m’appellent pour me dire qu’ils ont réussi leur entrée en 6e ou leur baccalauréat. L’éducation est importante, c’est la base de tout. Sinon ils n’auront pas de métier, ils n’auront pas d’avenir”, a estimé le président de l’association “Défi-Solidarité-Médina”.

Sous un autre registre, M. Ndiaye a dénoncé la manière de faire la politique dans le pays. “Ils ne font rien pour les jeunes. Quand tu viens à la Médina, on parle de l’édile Bamba Fall et du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ. Mais, la commune est sale. Ils ont creusé partout, ils construisent partout”, a-t-il fustigé. Pour lui, les deux responsables politiques se battent pour leurs intérêts au détriment des enfants. “Ils ne font pas leur boulot. Il ne faut pas les vouloir à la Mairie. C’est dommage que les jeunes votent sans réfléchir. Ils ne demandent pas le projet du Maire. Le perdant, c’est eux”, déplore-t-il.

Le sportif a également dénoncé le manque criard d’infrastructures dans sa localité. “Le terrain est fermé. Pour courir, tu es obligé d’aller à l’école A ou à la corniche”, souligne-t-il, non sans inviter les leaders à trouver un terrain d’entente pour faire bouger les lignes. “L’argent qu’ils distribuent proviennent de nos impôts. Quand tu me donnes 10.000 francs pour aller voter, c’est pour toi. Cheikh Bâ donne de l’argent partout, mais c’est pour lui et Macky Sall”, assène-t-il.