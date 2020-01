Meilleur buteur de la ligue 1: Diallo dans le top 5

Voici le top 10 du classement des buteurs de Ligue 1, toujours dominé par Wissam Ben Yedder après la 21e journée. Toutefois auteur de l’unique but de la rencontre Metz-Reims, Habib Diallo est désormais à la cinquième position de ce classement.

Habib Diallo inscrit donc son onzième but de la saison et devient cinquième meilleur buteur du championnat derrière Neymar auteur d’un doublé face à Lille hier (victoire 2-0), le Brésilien a inscrit ses 12 et 13èmes buts de la saison en Ligue 1.

Dans une forme étincelante, le Parisien a ainsi marqué au moins un but sur les sept derniers matchs de championnat et s’installe confortablement sur la deuxième place du classement des buteurs, à égalité avec son coéquipier Kylian Mbappé. L’attaquant français, muet ce week-end, est toujours à une unité de son compatriote. Muet ce weekend, Mbaye Niang occupe la dixième place avec 8 buts inscrits en Ligue 1 Sénégalais.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS

Wissam Ben Yedder (Monaco) : 14 buts Kylian Mbappé (Paris) : 13 buts Neymar (Paris) : 13 buts Moussa Dembélé (Lyon) : 12 buts

Habib Diallo (Metz) : 11 buts

Victor Osimhen (Lille) : 10 buts Mauro Icardi (Paris) : 9 buts Memphis Depay (Lyon) : 9 buts Andy Delort (Montpellier) : 8 buts M’Baye Niang (Rennes) : 8 buts

wiwsport.com