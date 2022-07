Meilleurs bookmakers au Sénégal → Liste des bookmakers recommandés en 2022

Quels sont les meilleurs bookmakers du Sénégal ? Nous vous recommandons de consulter notre classement avec les 8 meilleurs bookmakers en ligne, que vous soyez un parieur débutant ou expérimenté.

#1

Le géant de l’industrie et leader mondial du marché 1 xBet est notre grand gagnant du test. Il se distingue par son offre de paris en direct, ses cotes élevées et une grande tradition qui le soutient.

#2

Bet365 présent dans plusieurs pays africains dont le Sénégal, il dispose d’un casino en ligne et plusieurs événements sportifs à parier. Il se distingue par les paris en direct dans lesquels il propose des émissions en direct.

#3

Premier Bet est l’un des opérateurs de jeux d’argent les plus reconnus en Afrique. Le pari est son point fort en raison de vertus telles que la variété, les cotes et les différents types.

#4

Sunubet fait partie des bookmakers d’origine sénégalaise, et est généralement la branche spécialisée dans les paris sportifs et virtuels. Le site est géré par la Loterie Nationale ce qui est un gros avantage de ce bookmaker.

#5

1Win est célèbre partout dans le monde. Il propose des paris sportifs dans un large menu, avec la possibilité de suivre des événements en direct via sa section live. Complétez votre offre de divertissement avec le casino en ligne et le poker.

#6

www.Lonase.Bet se distingue par son offre de paris hippiques au Sénégal, et de plus, ce bookmaker dispose d’un large menu de paris sportifs et jeux de hasard. C’est aussi une société née au Sénégal.

#7

Betwinner est un bookmaker international qui propose une multitude de services à la fois pour placer des paris sportifs de toutes sortes et pour accéder aux meilleurs jeux de machines à sous et de roulette en ligne, car il comprend également un excellent casino en ligne en direct.

#8

22Bet propose non seulement des paris sportifs prépayés et en direct de qualité, mais également un casino alimenté par les meilleurs jeux en plus d’un logiciel de poker en ligne unique sur le marché.

À notre avis, un bon bookmaker vous donne de bonnes cotes pour le football et d’autres paris sportifs, paie rapidement et l’interface de son site est conviviale et facile à utiliser. Il existe de nombreux bookmakers avec des sites très bien développés comme 1xBet ou Betwinner par exemple, avec des menus parfaitement compréhensibles et facilement navigables. Choisissez votre bookmaker et gagnez chaque jour !